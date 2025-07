Halle (Saale)/MZ - In Halle hat es in der Nacht zu Samstag mehrere Brände gegeben. So brannte gegen Mitternacht in der Alten Heerstraße in der Südstadt in einem Garagenkomplex ein Auto komplett aus, wie die Polizei mitteilt. Hinweise auf die Brandursache lagen zunächst nicht vor.

Gegen 2 Uhr brannte dann ebenfalls in der Südstadt in der Erhard-Hübner-Straße ein Müllcontainer. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und der Müllcontainer wies nur leichte Schäden im Inneren auf, da Zeugen den Brand rechtzeitig bemerkten.

Derweil beschädigten am Samstag gegen 3 Uhr morgens mehrere Personen zwei Leuchtstoffröhren an der Haltestelle „Zentrum Neustadt“. Zeugen konnten die Personen beschreiben und die Polizei stellte in der Nähe vier Personen fest, auf die diese Beschreibung zutraf. Die Identitäten wurden festgestellt und Strafanzeige erstattet.