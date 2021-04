Auswirkungen auf Halle: Schulen und Handel müssten schließen

Halle (Saale) - Die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz in Halle gleicht einer Berg-und-Tal-Fahrt. Am Donnerstag ging es nun wieder hoch und die Stadt meldete einen Inzidenz-Wert von 198,16 Fällen. Mit dieser Zahl an Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche liegt die Stadt über allen Grenzwerten, die im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz genannt sind. Die nächtliche Ausgangssperre bei einer Inzidenz über 100 gilt in Halle bereits. Doch Schulen werden erneut auf Fernunterricht umstellen müssen (ab Inzidenz über 165) und Ladeninhaber dürfen im Geschäft keine Kunden mehr empfangen (ab Inzidenz über 150).

Notbremse für Halle: Einkaufen nur zum Abholen

„Wir hätten uns etwas anderes gewünscht“, sagt Beate Fleischer von der Citygemeinschaft Halle. Das Einkaufen mit Terminvereinbarung „war wenigstens ein Tropfen auf den heißen Stein“. Sie ist enttäuscht, dass selbst diese Option den Einzelhändlern wieder genommen wird. Denn dabei konnten sie, wenn auch im sehr eingeschränkten Rahmen, ihren Vorteil ausspielen, nämlich Kunden zu beraten.

Wenn die geplante Notbremse greift, dürfen Kunden nur noch ihre bestellte Ware im Geschäft abholen. Statt um die nicht verkaufte Winterware macht Beate Fleischer sich inzwischen schon Sorgen um den Verkauf der bereits bezahlten Frühjahr- und Sommerkollektionen. Sie verrät, dass sie selbst dabei ist, einen Onlineshop aufzubauen. Vor allem hofft sie, dass die Inzidenz in Halle nicht mehr so lange so hoch sein wird.

Schulleiter enttäuscht: Kein signifikater Unterschied zwischen der 200er und der neuen 165 Grenze

Was Thomas Gaube sich wünscht, ist Kontinuität. Doch die gibt es nicht. Auch die Schüler seines Thomas-Müntzer-Gymnasiums werden wohl wieder in den Heimunterricht wechseln müssen. Dabei sollten die seit zwei Wochen eingesetzten Corona-Schnelltests den Vor-Ort-Unterricht ermöglichen. Der Schulleiter hätte gern weiterhin auf die Schnelltests gesetzt. „Wir hätten versuchen sollen, weiter zu gehen auf diesem Weg.“

Zumindest bis zu den Pfingstferien. Zumal aus Sicht des Schulleiters zwischen dem bisher geltenden Grenzwert von 200 Fällen und dem neuen von 165 „kein signifikanter Unterschied“ liegt. Jedenfalls kein so großer, „um Schulen zu schließen“. Nun wartet Thomas Gaube auf Informationen, wie es nächste Woche weitergeht. Am Donnerstag hatte auch der Bundesrat der Bundesnotbremse zugestimmt. Bundespräsident Steinmeier hat das Papier unterzeichnet. (mz/Denny Kleindienst)