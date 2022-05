Ausstellung bringt Orgasmus ins Stadtmuseum Halle

Halle(Saale)/MZ - Was die Herren mit den engen Kragen wohl zu ihren neuen Mitbewohnerinnen gesagt hätten? Im großen Saal des Christian-Wolff-Hauses hängen jetzt nämlich neben den Porträts rationalistischer Männer Bilder von erotischen Frauenfiguren. Es ist eine Ausstellung in der Ausstellung, die die Künstlerin Iris Bodenburg im Stadtmuseum Halle präsentiert. „Der Kavalier, der so keck guckt, der hätte bestimmt angebandelt“, sagt die Hallenserin. Aber neben dem Jungspund, dessen Bild in der Saalecke hängt, hätten die meisten Herren mit den sinnlichen Frauen wohl wenig anfangen können.

