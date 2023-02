In der SWH Arena trafen am Wochenende Betriebe auf Personalsuche und Menschen mit Anstellungswunsch zusammen. Bei einer solchen Veranstaltung Präsenz zu zeigen, bleibt indes wichtig.

Halle (Saale)/MZ - Um sich einen Überblick zu verschaffen, ist Hanna zusammen mit ihrer Mutter zur Jobmesse gekommen. Die 17-Jährige hat ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im ersten Lehrjahr abgebrochen. Ein Fehler sei es nicht gewesen, die Ausbildung anzufangen, sagt sie. Nur habe sie gemerkt, dass ein Bürojob nicht das Richtige für sie ist. In der SWH Arena schaut sie an diesem Tag vor allem nach Betrieben aus dem Bereich Biologie und Medizin. Und sie weiß auch: „Ich will etwas in der Region machen.“ Eine überregionale Anstellung möchte sie nicht.