Ausschuss gegen Erweiterung von Pendlerparkplatz in Halle Trotha - Was die Stadt stattdessen vorhat

Wird wohl nicht erweitert: Der Park&Ride-Parkplatz an der Straßenbahn-Endhaltestelle in Halle-Trotha.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Mit einem Prüfauftrag an die Stadtverwaltung will die Stadtratsfraktion von Hauptsache Halle eine Erweiterung des Pendlerparkplatzes in Trotha anregen. Das Areal an der Straßenbahnendhaltestelle sei die nach Angaben aus der Verwaltung am meisten genutzte hallesche P&R-Anlage, warb Martin Ernst für seine Fraktion um Zustimmung. Da sei langfristig eine Erweiterung sinnvoll.