Ausschuss-Absage sorgt in Halle für Ärger

Halle (Saale)/MZ - Nachdem die Sitzung des Sportausschusses der Stadt am Mittwoch kurzfristig ausgefallen war, regt sich Unmut bei Sportlern und Kommunalpolitikern. „Das ist äußerst unerfreulich“, schreibt Andreas Wels, Fraktionsvorsitzender von Hauptsache Halle & Freie Wähler (HH/FW) und Mitglied im Sportausschuss, in einer Pressemitteilung. Es gebe wichtige Anträge, die eine schnelle Entscheidung erfordern und die nicht hinten runterfallen dürften. „Selbstverständlich ist uns bewusst, dass dort, wo Menschen in bedeutender Funktion tätig sind, auch Fehler passieren können. Allerdings erwarten wir von den Verantwortlichen in der Verwaltung ein professionelleres Herangehen an ihre Arbeit“, so Wels weiter.