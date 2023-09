CDU-Stadtrat Christoph Bernstiel hat mit linker Politik in Halle abgerechnet. Warum einer seiner Sätze jetzt hohe Wellen schlägt.

Aussage von Bernstiel beim CDU-Kreispartei steht massiv in der Kritik

Stadtrat in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und bekannte hallesche CDU-Stadtrat Christoph Bernstiel steht in der Kritik. Beim CDU-Kreisparteitag in der vergangenen Woche hatte er gegen die linke Mehrheit im Stadtrat gewettert (die MZ berichtete). Seit 2019 habe sich die Lage immer weiter verschlechtert. Halle werde „von linker Politik vergewaltigt“. An dieser Aussage haben sich mehrere Stadträte im Nachgang gestört.