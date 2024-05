Das Aus von der „Schorre“ und des „Flowerpowers“ bereitet anderen Veranstaltern große Sorgen. Die SPD will die Betreiber stärker unterstützen.

Ausgehen in Halle: Stadt soll Clubbetreibern Steuern erlassen

Partyszene in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Halle hat auch über die Stadtgrenzen hinaus den Ruf, eine Partystadt zu sein. Dass sich das ändern könnte, befürchten Veranstalter und Stadtpolitik. Die SPD-Fraktion will deshalb Clubbetreiber stärker unterstützen und ihnen künftig die Vergnügungssteuer erlassen. Außerdem regen die Sozialdemokraten an, eine Nachtkoordinierungsstelle samt Sicherheitskonzept ins Leben zu rufen.

„Die hallesche Clubkultur ist gerade in einer Universitäts- und Kulturstadt ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens. Zugleich ist sie ein nicht zu vernachlässigender Wirtschaftsfaktor“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf. Die Clubbetreiber würden jedoch zunehmend von fehlenden Einnahmen und Gästezahlen berichten. Seitdem die beiden Clubs „Schorre“ und das „Flowerpower“ geschlossen sind, wirke die Innenstadt nachts wie ausgestorben. „Es ist dringend Handlungsbedarf nötig“, sagt Eigendorf.

Auch kleinere Veranstalter machen auf das Problem aufmerksam. So gibt es in Halle die Möglichkeit, eine Spontanparty im öffentlichen Raum mit bis zu 500 Personen bei der Stadt anzumelden. Eine junge Frau hatte im Stadtrat am Mittwoch jedoch kritisiert, dass die Stadt die Lautstärkevorschriften für die Partys verschärft hat. Aktuell könnten dadurch kaum noch Partys angemeldet werden. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) versprach, die Regelungen erneut zu diskutieren.