In Halle-Neustadt gab es am Dienstagabend eine Auseinandersetzung. Augenzeugen berichteten auch von einem Messer.

Drei Verletzte nach Auseinandersetzung vor dem Saale-Center in Halle-Neustadt

Polizeieinsatz in Halle

Großeinsatz am Saale-Center wegen einer Auseinandersetzung.

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung vor dem Saale-Center am Rennbahnring in Halle-Neustadt. Nach Angaben der Polizei sollen gegen 20.30 Uhr rund zehn Personen aneinandergeraten sein. Drei Personen im Alter von 26, 31 und 32 Jahren wurden leicht verletzt.

Wie Augenzeugen berichteten, soll auch ein Messer eine Rolle gespielt haben. Nach MZ-Informationen soll bei der Auseinandersetzung auch ein syrischer Clan beteiligt gewesen sein. Auffällig treten diese immer mit derselben Kennzeichen-Buchstabenkombination an ihren Autos auf.

Auch sollen gezielt Unterstützer mit Luxuskarossen an den Tatort gekommen sein. Bestätigen wollte die Polizei diese Informationen am Abend zunächst nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Die Verletzten wurden ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.