Aus und vorbei: Schorre in Halle nach der letzten Party dicht

Es wurde noch einmal getanzt, gelacht und gefeiert. Doch dann war Schluss. Die Schorre in Halle wird in der Willy-Brandt-Straße für immer Geschichte sein.

Halle (Saale)/MZ - Es war die letzte Party in der Schorre - am traditionsreichen Standort in der Willy-Brandt-Straße. Unter dem Motto: „Open End“ hatte Halles älteste und bekannteste Diskothek das letzte Mal geöffnet. Bis Sonntagfrüh um 8 Uhr wurde getanzt, gefeiert - und es flossen Tränen. Nach 157 Jahren wird es die Immobilie in seiner jetzigen Form so nicht mehr geben. Der Eigentümer hat andere Pläne, will dort Wohnungen schaffen.