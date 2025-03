Aus „Letzer Generation“ wird „Neue Generation“ - was die Bewegung in Halle vorhat

Halle/MZ. - Die „Letzte Generation“ will nicht mehr die „Letzte Generation“ sein. Aus der Aktivistengruppe sind inzwischen zwei voneinander unabhängige Folgeprojekte entstanden: die „Neue Generation“ und das „Widerstands-Kollektiv“. Derzeit touren Aktivisten durch Deutschland, um über ihre Pläne zu berichten. Am Mittwoch erläuterte Emma Dorow, Mitgründerin der „Neuen Generation“, in Halle die Pläne der Bewegung. Den Einführungsvortrag bei der Evangelischen Studierendengemeinde in der Puschkinstraße besuchten 14 Interessierte unterschiedlichen Alters.