Die Klubbetreiber der Station Endlos geben schweren Herzens die Schließung des Szeneklubs in Halle-Ost bekannt. Was die Gründe dafür sind, wann endgültig Schluss ist und wie es weitergeht.

Aus für Szeneklub in Halle: Wieso das Station Endlos endgültig schließt

Halle (Saale)/MZ. - Aus für einen der beliebtesten Szeneklubs in Halle: Nachdem die Station Endlos im halleschen Osten vor knapp drei Wochen Ziel einer Polizeirazzia geworden und damit in die Schlagzeilen geraten war, geben die Betreiber des Klubs nun die endgültige Schließung bekannt.