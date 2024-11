Ladenschließungen in Halle Aus für Elektrofachmarkt: Darum macht Medimax seine Filiale am Südstadtring dicht

Nach 18 Jahren schließt Medimax im Einkaufscenter am Südstadtring in Halle seine Filiale. Was die Gründe dafür sind und was Kunden bis zur endgültigen Schließung erwartet.