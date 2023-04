Halle (Saale)/MZ - reativität und Freude an Mathematik einander ausschließen, kennt Nadine Podewski nicht. Der 40-Jährigen liegt das eine wie das andere. Sie hat an Halles Kunsthochschule Industriedesign studiert und sich dabei auf Glas und Keramik spezialisiert. Schon seit ihrer Schulzeit gibt sie Nachhilfestunden in Mathematik. Und hat festgestellt, wie gern sie anderen mathematische Zusammenhänge vermittelt. Die nötige Geduld bringe sie auch mit, sagt die gebürtige Mecklenburgerin. Inzwischen hat sie beide Interessen zu einem Beruf zusammengeführt: Nadine Podewski steckt gerade in den letzten Zügen ihres Pädagogikstudiums, mit dessen Abschluss sie Kunst und Mathematik an Sekundarschulen unterrichten kann.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.