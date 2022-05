Auf Markt in Halle - Stiftung Altes Rathaus präsentiert restaurierte Portalsteine

Blick auf den Marktplatz in Halle.

Halle/MZ - Die Stiftung Altes Rathaus Halle und ihr Förderverein, die BI Rathausseite, präsentieren vom 26. Mai bis zum 1. Juni Teile des denkmalgeschützten Barockflügel-Portals des Alten Rathauses auf dem Marktplatz: Einige nachgebildete und restaurierte Portalsteine sind an diesen Tagen laut einer Mitteilung neben der Vereinshütte am Roten Turm zu sehen, in der Regel zwischen 11 und 18 Uhr.