Halle (Saale)/MZ. - Sie starten mit vielen Vorhaben und mit neuer Geschäftsführung in das noch frische Jahr: Victoria Troka, eine junge Hallenserin, tritt die Nachfolge von Steintor-Chef Rudenz Schramm, der sich nach fast sechs Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit in Halles Veranstaltungsbranche zu Jahresbeginn in den Ruhestand verabschiedet hat, an.