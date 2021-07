Auf frischer Tat ertappt: Drei Jugendliche brechen in Wohnung in Halle ein

Halle (Saale) - Am Mittwochnachmittag ist es in der Roßlauer Straße in Halle zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde kurz nach 17.00 Uhr gemeldet, dass mehrere Personen in eine Wohnung, dessen Mieter nicht zu Hause war, eingedrangen.

Bei der Suche nach den Einbrechern stellten die Beamten drei Tatverdächtige. Einer von ihnen warf das Diebesgut, eine Armbanduhr, noch schnell in ein Gebüsch. Gegen die Hallenser im Alter von 15, 16 und 17 Jahren wurde Anzeige erstattet.