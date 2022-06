Auf dem Lindenblütenfest in Halle dreht sich alles um die Linde

Nach langer Pause wird am Wochenende wieder zum großen Familienfest in Franckes Schulstadt eingeladen - mit Mitmach-Aktionen, Wasserspielplatz und Musik.

Letzte Hand wird beim Aufbau für das Lindenblütenfest in den Franckeschen Stiftungen angelegt - hier für die Bühne im Lindenhof.

Halle (Sale)/MZ - Viele Familien werden es schon sehnsüchtig erwarten: das Lindenblütenfest in den Franckeschen Stiftungen. Das ohnehin nur alle zwei Jahre begangene Fest musste wie alle anderen Events coronabedingt pausieren. Nun aber wird am Wochenende das Lindenblütenfest, das sich stets einem zentralen Thema widmet und das eines der größten und kreativ anregendsten Feste für Kinder und Familien in der Region ist, gefeiert.