Arndt Kästner hat ein bewegtes Leben in der Lehre hinter sich. Dabei ist der Botanik-Professor oftmals auch kreativ geworden. Was das Zeichnen mit der Wissenschaft verbindet.

Mit 87 noch voll aktiv: Arndt Kästner fertigt weiterhin wissenschaftliche Zeichnungen von Pflanzen an. Und ein Manuskript hat er auch noch in der Schublade.

Halle (Saale)/MZ - Betritt man das Heim von Fritz Arndt Kästner, dann fallen einem zuallererst die Dutzenden von Zeichnungen und Gemälden ins Auge, die an den Wänden, in beinahe allen Zimmern der Wohnung, zu finden sind. Die Motive: Pflanzen, Menschen, Orte. Nähert man sich seinem Schreibtisch und Arbeitsbereich, wird das Bild mit wissenschaftlichen Abhandlungen, einem Mikroskop, riesigen Stapeln an Notizen und – auch hier – unzähligen Zeichnungen ergänzt. Der Eindruck, dass hier emsig gearbeitet wird, täuscht nicht.