Die Gewerkschaft Verdi kündigt erneute Streiks bei Bus und Bahn auch in Halle an - zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen.

Halle/MZ/AHS. - Im laufenden Tarifstreit hat die Gewerkschaft Verdi für die kommende Woche neue Streiks angekündigt. Man könne davon ausgehen, dass auch Halle davon betroffen sein werde, sagte Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn am Donnerstag auf MZ-Nachfrage. Konkreteres solle zu Wochenbeginn bekanntgegeben werden.

Allgemein heißt es, von Montag, 26. Februar, bis Samstag, 2. März, werde im kommunalen Nahverkehr bundesweit in Wellen gestreikt. Bus- und Straßenbahnfahrer werden demnach an unterschiedlichen Tagen „vornehmlich ganztags und überwiegend mehrtägig“ in den Ausstand gehen. Hauptstreiktag solle der 1. März sein, für den Fridays for Future (FFF) auch zum Klimastreik aufgerufen hat. Fridays for Future unterstütze die Beschäftigten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Streik für bessere Arbeitsbedingungen und die Verkehrswende.

Die Hallenser müssen sich damit zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen auf einen Ausfall von Bus und Straßenbahn einstellen. Zuletzt hatte der ÖPNV in der Stadt am Montag stillgestanden.