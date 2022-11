Attacke in Halle-Neustadt Prozess gegen Zwillingsschwester am Landgericht Halle: Notwehr – oder versuchter Mord?

Während sich ihre Zwillingsschwester weiterhin auf der Flucht befindet, hat am Landgericht in Halle das Verfahren gegen Nancy S. begonnen. So argumentiert die Angeklagte am ersten Prozesstag.