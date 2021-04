Attacke in Gartenanlage: Wie Rentnerpaar den Angriff eines Hunderudels überlebte

Erst in ihrer Laube konnten sich Horst und Helga Martin vor den Hunden in Sicherheit bringen. Die Plastiktasche schützte sie vor den Bissen.

Die Lust an ihrem Garten ist Horst und Helga Martin vergangen. Von der Unbeschwertheit, die sie Jahrzehnte lang hier, in ihrer Datsche in der Kleingartenanlage in der Franzigmark nahe Morl genießen konnten, ist nichts mehr übrig. „Was haben wir hier gefeiert, was waren wir hier gerne! Aber jetzt...“

Helga Martins Stimme stockt. „Jetzt habe ich nachts Alpträume und sehe immer wieder die Bilder vor mir, wie die Hunde...“ Die 76-Jährige blickt ihren Mann an und kann nicht weitersprechen. Zu schlimm sind die Erinnerungen an das, was am Donnerstag vor drei Wochen passierte.

„Ein Hund nach dem anderen ist durch die Hecke geschlüpft"

Die beiden Rentner haben in ihrer gemütlichen Laube zu Mittag gegessen, da will Horst Martin hinter dem Haus die Blumen gießen. Helga Martin holt Plastikabfälle aus dem Pool, wirft sie in eine Tasche und will sie in den Kofferraum ihres Autos stellen, als es passiert.

„Ein Hund nach dem anderen ist durch die Hecke vom Nachbargrundstück geschlüpft, direkt auf mich zu. Ich stand da wie ein Stein“, erinnert sie sich. Die Hunde hätten sie sofort angefallen, seien hochgesprungen, hätten zugeschnappt. „Horst, Hilfe“, ruft sie und hält die Plastiktasche zwischen sich und die Hunde - ihr einziger Schutz, „mein Lebensretter“, wie sie sagt.

„Wenn ich nicht wieder hochkomme, beißen die mich tot“

Ihr Mann hört die Schreie und eilt herbei. „Ich wollte meine Frau beschützen, da haben sie sofort mich angegriffen“, sagt er. Die Hunde beißen in sein Ohr, den Finger, die Oberschenkel und den Brustkorb. „Multiple Bisswunden“ stellt die Uniklinik fest, in der Martin fünf Tage bleibt. Schließlich ringen die Gebirgsschweißhunde, eine Jagdhund-Rasse, ihn sogar zu Boden.

„Das war dramatisch. Ich wusste, wenn ich nicht wieder hochkomme, beißen die mich tot“, sagt er. Mit Hilfe seiner Frau, die die Plastiktüte schwingt, schafft es der 77-Jährige hoch. Beide können in die Gartenlaube flüchten. „Die Tiere waren so aggressiv, die sind die Fenster hochgesprungen und wollten rein. Wir haben die Fenster dann mit Handtüchern verdeckt“, sagt Helga Martin.

Blutspuren deuten heute noch auf den Weg hin

Blutspuren deuten heute noch auf den Weg hin, den Horst Martin von der Tür bis zum Sofa nahm, ehe er die Polizei anrief. Auf Vorhängen, Türklinken und Sitzmöbeln haftet getrocknetes Blut. Seit dem Vorfall sind die beiden nur noch selten in der Laube. Alles erinnere sie an die Attacke.

Der anschließende Polizeieinsatz muss nach MZ-Informationen dramatisch abgelaufen sein. Auf Nachfrage bestätigt Polizeisprecher Dominique Schneegaß, dass Beamte Warnschüsse aus einer Maschinenpistole abgaben. „Als die konkrete und unmittelbare Gefahr bestand, dass die Hunde die Beamten angreifen, wurde zur Gefahrenabwehr vor den Hunden in den Boden geschossen“, so Schneegaß. Während des Einsatzes seien zwei Hunde an der Pfote und am Kopf verletzt worden, womöglich durch Querschläger.

„Ich habe gesagt: ,Horst, unsere Rettung ist da’“

Den Polizeieinsatz sehen die Martins nicht, weil sie in der Laube ausharren. Doch den Rentnern fällt ein Stein vom Herzen, als die Beamten sie hinausbegleiten. „Ich habe gesagt: ,Horst, unsere Rettung ist da’“, erinnert sich Helga Martin. Sie macht der Gemeinde Petersberg, auf deren Gebiet die Laube liegt, schwere Vorwürfe, die Gefahr der Hunde lange ignoriert zu haben.

Schon immer hätten die Tiere ihres Nachbarn laut gebellt und ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt. Sogar beim Ordnungsamt seien die Gartenbesitzer schon gewesen. Dort habe man sich aber nicht für sie interessiert und geraten, ein „Bellprotokoll“ zu führen. Für sie blanker, realitätsferner Hohn.

Für Hundehalter bleibt der Vorfall nicht ohne Folgen

Inzwischen ist die Gemeinde aktiv geworden, wie sie gegenüber der MZ sagt. Für den Halter bleibe der Vorfall nicht ohne Folgen, hieß es. Die am Vorfall beteiligten Hunde würden außerdem „steuerrechtlich und ordnungsrechtlich“ überprüft. Konkreter wurde die Gemeinde nicht.

Nicht nachvollziehen kann die Aufregung hingegen der Hundehalter und sein Freund Michael Heinebrodt, der ebenfalls einen Jagdhund besitzt. Beide Männer sind Jäger und waren während des Vorfalls auf der Jagd. „Ich habe einen Anruf bekommen, dass auf die Hunde geschossen wurde“, sagt Heinebrodt. „Die Hunde sind vorher noch nie abgehauen.“

Die Martins wollen die Laube verkaufen

Wieso sie den Nachbarn nun am Arm und Bein verletzten, könne er sich nicht erklären. Der Halter, der seinen Namen nicht veröffentlicht wissen will, hat eine Vermutung. Womöglich sei einem der Hunde auf den Kopf geschlagen worden. Eine Wunde, die nicht von einem Projektil stammen könnte, weise darauf hin. Die Martins bestreiten das. Außerdem seien die Hunde von seinen Nachbarn schon einmal nass gespritzt worden, so der Halter.

Was auch immer zum Angriff führte, die Polizei ermittelt gegen den Halter, nach dessen Aussage wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Nachbarschaftsverhältnis ist tief zerrüttet. Die Martins wollen die Laube verkaufen und wenn sie einen Käufer gefunden haben, nicht mehr an diesen Ort zurückkehren. (mz)