Bei einem heftigen Angriff in Eismannsdorf ist ein Fußgänger von einem Autofahrer angefahren und bespuckt worden. Zuvor hatte er ihn auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hingewiesen.

Attacke in Eismannsdorf

Ein Autofahrer hat in Eismannsdorf einen Mann attackiert.

Eismannsdorf. - In der Schrenzer Straße in Eismannsdorf, einem Ortsteil von Landsberg im Saalekreis, ist am Freitag gegen 19.30 Uhr ein Mann, der mit seinem Hund spazieren ging, von einem Autofahrer attackiert worden. Das teilte die Polizei mit.

Laut Zeugenaussagen war der Autofahrer mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit auf der Straße unterwegs, als der Fußgänger ihn aufforderte, etwas langsamer zu fahren.

Daraufhin habe der Autofahrer, an dessen Wagen ein hallesches Kennzeichen angebracht war, angehalten und sei ausgestiegen. Er habe dem dem Fußgänger unvermittelt ins Gesicht gespuckt und sei dann in Richtung Niemberg geflüchtet, heißt es. Dabei habe er den Fußgänger mit seinem Auto gestreift.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann dabei verletzt. Die Beamten haben nun Ermittlungen wegen Körperverletzung gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug oder zu dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/446295 zu melden.