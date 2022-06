Asbest im Schutthaufen in Halle Osendorf alarmiert Bauamt

Das Areal in der Fabrikstraße ist vermüllt, in diesem Schutthaufen liegt Asbest (Ansicht vom Februar).

Halle (Saale)/MZ - Der Anblick, der die Mitarbeiter des Bau- und des Umweltamtes in der Fabrikstraße empfangen hat, erinnert an ein Trümmerfeld. Nachdem Silvio Stoye, der dort in einer Mietwohnung lebt, in der MZ über die vermüllten Verhältnisse vor Ort berichtet hatte, untersuchten Beamten der Stadt das Gelände in Osendorf. Dabei bestätigten sie Stoyes Vermutung, dass es sich bei den offen herumliegenden Wellpappen um gesundheitsschädliches Asbest handelt.