Arztpraxis in Halle wird in bundeweitem Verzeichnis als transfreundlich gelobt

Michaela Überreiter in ihrer Praxis in Halle: Queere und Transpersonen fühlen sich dort offenbar in guten Händen.

Halle (Saale)/MZ - Erst seit einem Jahr gibt es die Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe von Michaela Überreiter gegenüber der Harzmensa in Halle. Schon wird der Gynäkologin und ihrem Team eine ausgezeichnete Arbeit attestiert: In dem bundesweiten Verzeichnis „Queermed Deutschland“ ist sie als eine von lediglich zwei Praxen in ganz Sachsen-Anhalt gelistet - neben dem Allgemeinmediziner Thomas Dörrer in Teutschenthal.