Ärzte am Uniklinikum beteiligen sich an Warnstreik

Am Uniklinikum in Halle sollen am Dienstag Ärzte streiken.

Halle/MZ. - Am Uniklinikum in Halle kann es am heutigen Dienstag zu Einschränkungen in der medizinischen Versorgung kommen. Grund ist der Streikaufruf des Marburger Bundes, der sich an Ärzte an den 23 landeseigenen Unikliniken richtet, auch in Halle.

Nicht dringliche oder verschiebbare Operationen könnten deshalb ausfallen, sagte ein Sprecher des Marburger Bundes der MZ. Die Mediziner aus Halle, die sich am Streik beteiligen, würden ihm zufolge zur zentralen Kundgebung nach Hannover fahren. Protestaktionen am UKH in Kröllwitz seien nicht vorgesehen.

Der Marburger Bund fordert für seine Mitglieder höhere Zuschläge für die Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden sowie Feiertagen. Zudem verlange man 12,5 Prozent mehr Gehalt. Die Dreifachbelastung aus Krankenhausversorgung, Forschung und Lehre erfahre nicht die Wertschätzung, die sie verdiene. Dem könne man nicht tatenlos zuschauen.