Mobilität in Halle

Eine Szene aus dem vorigen Jahr: Roller stehen vor dem Haus in der Carl-von-Ossietzky-Straße im Paulusviertel.

Halle (Saale)/MZ - Sie kommen spätabends, manchmal mitunter erst nach Mitternacht. Dann tauschen Mitarbeiter des Unternehmens Bolt die leeren Batterien der E-Roller aus, die vor dem Wohnhaus in der Carl-von-Ossietzky-Straße im Paulusviertel auf dem Gehweg stehen. Der Batteriewechsel sorgt für viel Lärm. Hinzu komme, dass die Mitarbeiter den Motor ihres Transporters in der Zwischenzeit einfach laufenlassen. Das berichtet Hausmeister Achim Faust, der selbst in dem Haus gegenüber der Café-Bar Colonne Morris wohnt.