Video: Immer mehr herrenlose Einkaufswagen in Halle - Was wird unternommen?

Insbesondere für die Anwohner in Halle-Neustadt ist dieses Bild ein Grauen: An vielen Stellen stehen und liegen zurückgelasssene Einkaufwagen herum. Eine Lösung für das Problem war bisher nicht Sicht. Doch tut sich jetzt etwas?

Vor allem Einkaufswagen des Supermarktes Kaufland stehen in Halle-Neustadt verstreut herum.

Halle (Saale)/DUR - Ob im Südpark abgestellt oder im Kirchteich versenkt - an vielen Stellen in Halle, vor allem aber in Neustadt, sind sie zu finden: herrenlose Einkaufswagen.

Eine Anwohnerin aus Neustadt meldete sich persönlich bei der TV-Halle-Redaktion, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Selbst der städtische Mieterrat appellierte bereits an die Marktketten, deren Einkaufskörbe verstreut werden, gemeinsam mit der Stadtverwaltung eine Lösung zu finden - doch bisher vergebens.

Nun soll das Neustädter Kaufland Gelder bekommen, um dem Chaos entgegenwirken zu können - mittels eines elektronischen Blockiersystems. Ob und wann diese Lösung praktisch eingesetzt wird, ist noch nicht bekannt.