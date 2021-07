Arbeitsagentur in Halle schaltet Karriereportal für die Pflege frei

Halle (Saale)/MZ - Es gibt ein 13. Monatsgehalt, vergünstigtes Mittagessen und ein Jobticket. Das Dölauer Krankenhaus bietet seinen Mitarbeitern außerdem 30 Tage Urlaub, eine Kita auf dem Klinikgelände, kostenfreie Parkplätze oder Lebensarbeitszeitkonten. Krankenschwestern erhalten zum Berufseinstieg 3.200 Euro brutto, wie Personalchefin Stefanie Staiger sagt, auf der Intensivstation sind es 300 Euro mehr.

Gezahlt werde nach Tarif, berichtet Geschäftsführer Markus Ebinger, regelmäßige Gehaltssteigerungen inklusive. Anders als öffentlich oft wahrgenommen, gebe es in der Pflege durchaus attraktive Gehälter, sagt Ebinger über das Krankenhaus, schränkt aber ein, dass das speziell in der Altenpflege so nicht immer gelte. Im Diakoniewerk Martha Maria werde aber gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt, auch in Ost und West.

Personalbedarf: Ausbildungsstart auch im März

Dennoch gibt es in Halles drittgrößtem Krankenhaus mit etwa 500 Betten und 1.300 Mitarbeitern regelmäßig freie Stellen, und es werde zunehmend schwierig, sie nachzubesetzen, sagt Personalchefin Staiger. Vor allem, wenn es darum gehe, nahtlos mit einem neuen Stelleninhaber weiterarbeiten zu können. Inzwischen sei es durchaus üblich, dass erfolgreiche Praktikanten angestellt werden, obwohl ihr künftiger Arbeitsplatz eigentlich noch gar nicht frei ist.

Zudem habe sich das Haus dazu entschlossen, Auszubildende zur Pflegefachkraft zusätzlich zum 1. September auch zum 1. März einzustellen, um den Personalbedarf übers Jahr decken zu können. Zum Herbst sind den Angaben zufolge noch drei Ausbildungsplätze frei, zum nächsten Frühjahr sind es 13. Mit seinen Personalsorgen steht das Dölauer Krankenhaus längst nicht allein da, Anlass zum Handeln für die hallesche Arbeitsagentur: Am Mittwoch ist ein Internet-Karriereportal für Pflegeberufe freigeschaltet worden.

„Mitarbeiterzufriedenheit endet nicht mit der Lohntüte“

Interessierte finden dort das Stellenangebot, Informationen über Ausbildungsberufe oder Studienmöglichkeiten sowie über Verlinkungen die Häuser, die neue Mitarbeiter suchen. Auf der Seite sind auch Kontaktmöglichkeiten zu Berufsberatern der Arbeitsagentur vermerkt. Es gebe hochattraktive Arbeitsplätze in der Gesundheitsbranche. Natürlich müssten Patienten auch nachts oder an den Wochenenden versorgt werden, Schichtarbeit gehöre dazu.

Doch die Krankenhäuser gingen in vielerlei Hinsicht auf die Beschäftigten zu. „Es wird geschaut, dass man Fachkräfte nicht nur findet, sondern auch hält.“ Dazu gehörten Zusatzleistungen wie ein wertschätzendes Klima, betont Petra Bratzke. „Mitarbeiterzufriedenheit endet nicht mit der Lohntüte.“ Sie zeigte sich zufrieden mit der Bereitschaft der Branche, gemeinsam in einem Portal aufzutreten. „Das zeigt: Wir ziehen alle an derselben Decke.“

Mehr Augenmerk auf Kinder

Krankenhaus-Geschäftsführer Ebinger wirbt indes darum, langfristig Fachkräftesicherung für die Region zu betreiben. „Gerade jetzt müssen wir das Augenmerk auf Kinder richten, die weder über einen Laptop noch über ein anderes digitales Endgerät verfügen.

Wir müssen die Kinder mitnehmen, die Grundschulen südlich und westlich des Franckeplatzes besuchen. Hochqualifizierte Fachkräfte würden auch künftig gebraucht, für die Unternehmen und die ganze Region, die davon profitiere, wenn sich Familien ansiedeln und hier ihr Leben gestalten,

Das Karriereportal ist unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/halle/gesundheitswesen im Internet zu finden.