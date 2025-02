Die Luftaufnahme vom 17. April 1945 zeigt die Bombenkrater in der Frohen Zukunft. Die Luftangriffe galten den Flugzeugwerken. Die Dessauer Straße, in der jetzt gebaut wird, liegt in unmittelbarer Nähe der Bombeneinschläge. Unklar ist, ob in oder an der Straße Blindgänger liegen.

(Foto/Montage: Kampa/Büttner)