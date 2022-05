Arbeiten nach den Stürmen dauern in Halle noch an

Umgefallene Bäume nach Sturm in der Dölauer Heide

Halle (Saale)/MZ - Die Stürme der vergangenen vier Tage halten die Waldarbeiter in Halle nach wie vor auf Trab. Laut Stadtverwaltung werden derzeit noch an mehreren Stellen Wege in der Dölauer Heide von umgestürzten Bäumen oder großen Ästen befreit. Die Dölauer Heide sei vom Wind besonders betroffen gewesen, heißt es auf MZ-Anfrage aus dem Rathaus.