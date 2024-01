Halle/MZ. - Die Bauarbeiten im Zuge des Projekts „Grüner Altstadtring“ am südlichen Mühlgraben werden an diesem Montag wieder aufgenommen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Damit trete auch die Sperrung im Robert-Franz-Ring, zwischen Klausbrücke und Franz-Schubert-Straße für den Autoverkehr wieder in Kraft. Diese bleibe voraussichtlich bis zum 7. Juni 2024 bestehen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten von Bauteilen hatten die Arbeiten seit Ende November 2023 pausiert. Im Dezember 2023 hatte die Stadt die Umleitung vorübergehend aufgehoben.

Knapp eine Million Euro kostet der Umbau am Mühlgraben in Halle

Am Mühlgraben entstehe eine rund drei Meter breite Promenade mit Bänken. Der Zugang zum Uferweg soll über eine Treppe (Süden) und eine barrierefreie Rampe (Norden) erfolgen. Flankiert werde laut Plänen der Stadtverwaltung der Uferweg von Grünflächen mit einer blütenreichen Wiesenansaat. Das Projekt seit Teil des „Grünen Altstadtrings“. In die Aufwertung des Mühlgrabens investiere die Stadt nach eigenen Angaben rund 998.000 Euro. Das Vorhaben werde zu 66,7 Prozent vom Bund und vom Land Sachsen-Anhalt, im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ unterstützt. Dass das Areal in Abständen von Hochwasser betroffen sein kann, sei in Planung und Umsetzung des Projekts von der Stadt berücksichtigt worden.