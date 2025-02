Auch bei Minusgraden sind die Markthändler in Halle für die Kunden da und bieten ihre frische Ware an. Wie es ihnen gelingt, stundenlang draußen auszuharren.

Arbeit bei Minusgraden: Markthändler in Halle trotzen der Kälte

Halle (Saale)/MZ - Der Himmel über dem halleschen Marktplatz ist klar, doch trotz Sonnenschein sind die Temperaturen frostig. Minus vier Grad zeigt das Thermometer am Montagvormittag an. Schönes Winterwetter, eigentlich. Mit den Markthändlern, die bei dieser Kälte stundenlang in ihren Verkaufswägen stehen, möchte man allerdings nicht tauschen. Wie halten sie das eigentlich aus?