AR-Animation macht den Hallmarkt grün und lässt die Gerbersaale offen fließen

So beeindruckend kann ein Blick in die Zukunft sein. Mit Hilfe von Wissenschaftlern bringt das Stadtmuseum virtuell Lebensqualität rund um den Göbelbrunnen

Halle (Saale)/MZ - Mit einem spektakulären Projekt erlaubt das Stadtmuseum einen virtuellen Blick in eine mögliche Zukunft des Hallmarktes. Unter dem Motto Stadtklima Halle wurde jetzt die erste digitale Ausstellung eröffnet. Dazu stehen am Hallmarkt vier Fahrräder mit QR-Codes. Wer sie mit der Handy- oder Tablet-Kamera scannt, dem öffnen sich AR-Animationen. Zu sehen ist dann die Gerbersaale, die - von einem grünen Gürtel flankiert - offen am Göbelbrunnen vorbeifließt. Derzeit liegt sie unter der Straße. Aber auch grüne Haltestellen und Oasen mit Bänken sind zu sehen.

Die Ausstellung soll im Freühjahr 2023 mit einem Stadtrundgang auf der „Wir sind laut Tour“ erweitert werden. Dann geht es um Klimathemen vor und nach der Wende. Das Projekt wird über die Bundeskulturstiftung gefördert.