Appell an Besucher des Galopprenntags in Halle: Autos lieber stehenlassen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Petrus hat ein Einsehen: Zum ersten und einzigen Galopprenntag des Jahres am Dienstag in Halle soll das Wetter am Reformationstag zwar trüb, aber weitgehend trocken sein. „Das sind wunderbare Aussichten. Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit großartig besetzten Rennen“, sagte Andreas Neugeboren, Vorstandsmitglied im Rennclub Halle, am Montag der MZ.