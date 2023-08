Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Tagtäglich kommt Peter Zojesky auf dem Weg von seiner Wohnung in der Scharrenstraße zu seiner Garage am Kaulenberg durch die Grünanlage am Universitätsring. Über deren aktuellen Zustand ist er entsetzt. „Die Parkanlage sieht derzeit aus wie Bombe.“ Da sind die mitunter schon hüfthohen Gewächse mit Stacheln daran mitten auf der Treppe. Da sind Pflanzen an manchen Bänken, die schon zu kleinen Büschen herangewachsen sind und verhindern, dass dort noch jemand Platz nehmen kann.