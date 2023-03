Die Volkssolidarität will in Lettin mehrere Jugendgruppen unterbringen. Wie viele Kinder dort einziehen sollen und warum Anwohner sich Sorgen machen.

Anwohner sorgen sich - Das wird aus der alten Schule in Lettin

Wohnheim in Lettin

Halle (Saale)/MZ - Am Friedensplatz im Ortskern von Lettin im Nord-Westen der Stadt tut sich einiges. Nicht nur die freiwillige Feuerwehr wird seit einigen Monaten neu gebaut, sondern auch die alte Schule direkt davor wird saniert. Die Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser hat das Grundstück gekauft und lässt die teilweise denkmalgeschützten Gebäude wieder herrichten. Verantwortlich für die Baustelle ist der Immobilienentwickler Temba Schuh, der in Halle schon viele alte Häuser denkmalgerecht saniert hat. Die Pläne der Volkssolidarität, Jugendliche in der sanierten Schule einziehen zu lassen, stoßen bei einigen Lettinern jedoch auf Kritik.