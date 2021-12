Ein Neustädter hat zwei unbekannte Reifenstecher verscheucht, die in der Nacht zu Samstag ihr Unwesen trieben.

Halle (Saale) - Ein Anwohner der Hölderlinstraße hörte am Freitag gegen 23.20 Uhr laute Geräusche von der Straße und sah nach. Er bemerkte zwei Personen die an einem Fahrzeug hantierten und sprach sie laut an.

Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin. Später wurde bemerkt: An zwei Autos waren die Reifen zerstochen worden.