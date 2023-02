Im Advokatenweg wurde auf einem privaten Grundstück an zwei Robinien und einem Eschen-Ahorn die Säge angesetzt. Viele Bürger empören sich über das Vorgehen.

Anwohner in Halle protestieren

Polizeibeamte sind am Montagmorgen im Advokatenweg angerückt. Dort haben Anwohner gegen die Fällung dreier Bäume protestiert.

Halle (Saale)/MZ - - Am Montagmorgen gegen 9 Uhr herrscht im Giebichensteinviertel Aufruhr: Im Advokatenweg/Ecke Reichardtstraße sollen Bäume gefällt werden. Ein hallesches Baumfäll-Unternehmen ist bereits vor Ort, gleich soll die Säge angesetzt werden. Die Nachricht eilt wie ein Lauffeuer durch die Nachbarschaft: Etliche Anwohner haben sich versammelt, um mit Transparenten und in Gesprächen ihren Protest gegen erneute Baumfällungen in Halle öffentlich zu machen.