Anwohner in Halle fürchten Kahlschlag in Reichardts Garten

Halle (Saale)/MZ - Motorenlärm durchschneidet die Stille. Kreischend fährt die Kettensäge durch einen meterdicken Stamm, Sägespäne fliegen, Holz kracht. Ein Spaziergänger schlendert vorbei, ein Hundebesitzer, auf einem der vielen verzweigten Wege unterwegs, hält seinen Vierbeiner kurz an der Leine und schaut herüber. Es ist nicht zu übersehen, nicht zu überhören: In Reichardts Garten werden Bäume gefällt.

Für viele Hallenser sind das erschreckende Bilder. „Überrascht, eigentlich erschrocken waren wir, als wir in Reichardts Garten vor vollendeten Baumfällungen standen“, schreibt ein hallesches Paar in einer Mail, der auch mehrere Fotos beigefügt sind, an die MZ. Erschrocken, so die Leser, „weil die Stümpfe der Bäume zumindest für Laien gesund aussehen“. Auch Anwohner aus der Wittekindstraße berichten von den Fällungen, besonders im Bereich des Immergrünen Gartens, im Gartenplan mit dem Buchstaben N gekennzeichnet.

Dieser besonders ausgewiesene Bereich brauche Schatten für Mensch und Tier - damit sei es wohl jetzt vorbei, schreibt ein Anwohner. Und: „Es war vor dem Kahlschlag eine Oase.“ Auch wenn vielen Bürgern klar sei, dass es auch in Reichardts Garten durch Trockenheit und Sturm geschädigte Bäume gebe, die gefällt werden müssten, sei man doch skeptisch, ob die gekennzeichneten Bäume wirklich „fällwürdig“ seien.

Torsten Gedicke, mit seinem Team vom Baum-Service Halle seit etwa drei Wochen vor Ort, kann die Sorgen der Hallenser verstehen. Allerdings würde niemand Bäume „aus Spaß“ fällen. „Sämtliche Bäume, die bisher gefällt wurden und noch werden, sind tot“, erklärt Gedicke, dessen von der Stadt beauftragtes Unternehmen Baumpflege, -kontrolle und -sicherung durchführt. Gefällt werden laut Gedicke nur tatsächlich abgestorbene Bäume - wie die 150 Jahre alte Esche, deren mächtiger Stamm hohl ist und die von Gedickes Mitarbeitern wenige Meter entfernt gerade zu Fall gebracht worden ist.

„Der Zustand der Bäume wurde im Sommer 2021 dokumentiert“, heißt es aus der Pressestelle der Stadt auf eine MZ-Anfrage. Demnach müssten im Zuge der Gefahrenabwehr in dem öffentlich genutzten Park 15 abgestorbene Bäume gefällt werden. Es werden jedoch, so die Stadt, ca 20 Bäume nachgepflanzt: Eiche, Linde, Kastanie, Eibe und Lärche.

Andere Bäume, bei denen die Verkehrssicherheit etwa durch lose Äste nicht mehr gegeben ist, werden von Gedickes Team gesichert. „So wie der dort“, sagt der Chef und zeigt auf eine Esche: In großer Höhe ist ein meterlanger Ast abgespalten. „Der sollte niemandem auf den Kopf fallen“, so der Baum-Experte. Daher werde dort gleich die Säge angesetzt - der Baum selbst bleibt stehen.

Zuvor aber hat Philipp Hase vom Büro für Naturschutz und Ökologie seinen Einsatz. Mit Fernglas und Taschenlampe ausgerüstet, schaut er als Artenschutz-Fachmann nach Tieren - vor allem geschützten. Falls sich Fledermäuse, Vögel oder seltene Insekten in Hohlräumen oder Totholz angesiedelt haben, werden die betroffenen Baumteile vorsichtig abgetrennt und sicher abgelegt. „Bis auf einen Waschbären, der sich über Nacht von alleine getrollt hat, haben wir bei den aktuellen Arbeiten nichts gefunden“, so Hase.