Halle (Saale)/MZ - Christian und Leander sitzen in der Marktkirche in der ersten Reihe. Still. Die Blicke leer. Vor ihnen brennt das Friedenslicht von Bethlehem. Die beiden Hallenser sind in das Gotteshaus gekommen, um zu trauern. Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben sie einen Freund verloren. „Ich kenne ihn vom Motorradfahren. Wir wollten uns Freitagabend in Magdeburg treffen. Aber mir ging es nicht gut. Also bin ich zu Hause geblieben“, erzählt Christian.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.