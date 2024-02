Feuerwehreinsatz in Halle Anschlag auf Behinderten in Halle? Feuer in Wohnung beim Schlafen gelegt und Prothese geklaut

Während Kjamili Sherif in seiner Wohnung in Neustadt schlief, sollen Täter in seinem Flur Feuer gelegt haben. Seine Beinprothese ist seitdem verschwunden. Der Fall gibt Rätsel auf.