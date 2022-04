Nachbarn klingelten ihn aus dem Schlaf War es ein Racheakt? Brandanschlag auf Sozialrichter aus Halle

Kriminelle zünden in Halle am Wohnhaus eines hohen Justizbeamten das Auto und die Hecke an. Der Betroffene ist geschockt. Was Polizei und das Justizministerium von Sachsen-Anhalt sagen.