Anne-Marleen Müller-Bahlke (Grüne): Wegen Atomkraft und Müll aktiv geworden

Sie ist 62 Jahre alt • lebt in Halle • verheiratet, zwei Kinder, die beide studieren • ist vor kurzer Zeit Oma geworden • wandert in ihrer Freizeit gerne durch die Natur • hat einen Hund, eine Katze, zwei Hasen und eine Schildkröte

Sie sei schon mit grünen Themen aufgewachsen, als es die Partei „Die Grünen“ noch gar nicht gab. Das sagt Anne-Marleen Müller-Bahlke von sich selbst, wenn sie von ihrer Kindheit in der Nähe der Lüneburger Heide erzählt. „Behütet“ und „glücklich“ sei sie groß geworden als drittes von vier Kindern. Aber vor allem zwei Orte in ihrer Heimat hätten sie politisiert: Das geplante Atommüll-Endlager Gorleben und das ehemalige Konzentrationslager der Nazis Bergen-Belsen. „Diese beiden Orte haben sich auf mein Leben ausgewirkt“, sagt die 62-Jährige. In der Familie und in der Schule habe man viel darüber gesprochen. Bis heute engagiere sie sich gegen Atomkraft und Rechtsextremismus.