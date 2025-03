Da geht noch was: Judith Wiedemann berät in Halle unter anderem Existenzgründer.

Halle (Saale)/MZ. - Auf die Frage, wie sie ihre Arbeit beschreiben würde, greift Judith Wiedemann zu einem Zettel und skizziert die Himmelsrichtungen. „Alles, was der Mensch schafft, ist mit einem Kompass vergleichbar“, sagt Wiedemann. Wie im Osten die Sonne aufgeht, würden hier die Ideen entstehen. Hingegen sei im Westen, wo die Sonne verschwindet, alles eingefahren – und es brauche eine Umstrukturierung. In diesem Punkt greife beispielsweise die Unternehmensberatung, in der ein laufendes System umgestellt werden soll. „Im Gegensatz dazu sehe ich mehr in der Anfangsphase, in der Himmelsrichtung Osten“, erklärt Wiedemann und ergänzt: „Ich liebe es einfach, neue Projekte mit anzustoßen.“