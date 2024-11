Halle (Saale). - Am Donnerstag ist die Polizei wegen einer Körperverletzung in den Robinienweg in Halle gerufen worden. Laut den Beamten kam es zwischen einem 32 Jahre alten Tatverdächtigen und einem 27 Jahre alten Mann in dessen Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der 32-Jährige sei aufgefordert worden, die Wohnung zu verlassen, als er plötzlich angefangen habe, die Polizisten zu beleidigen, zu bespucken und nach ihnen zu schlagen.

Aus diesem Grund wurde der Mann in Gewahrsam genommen, heißt es. Die Polizeibeamten benötigten den Angaben nach keine medizinische Behandlung und konnten den Dienst fortsetzen. Es seien mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet worden.