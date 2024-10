Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Riebeckplatz in Halle sind beide Beteiligte verletzt worden.

Mann prügelt mit gefährlichem Gegenstand auf Opfer am Riebeckplatz ein

Angriff in Halle

In Halle ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.

Halle (Saale). - Am Dienstag ist gegen 11.40 Uhr ein Streit am Riebeckplatz in Halle eskaliert.

Laut Polizei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei habe einer der Beschuldigten seinem Gegenüber mehrfach mit einem gefährlichen Gegenstand geschlagen. Der zweite Beteiligte setzte daraufhin Reizgas ein, heißt es.

Beide seien verletzt und vor Ort sowie in einem Krankenhaus behandelt worden. Ermittlungen wurden eingeleitet, heißt es.