Halle (Saale)/DUR. - Am Montag ist bei der Polizei in Halle eine gefährliche Körperverletzung im Rappenweg am Zugang zur Straßenbahnhaltestelle "Hyazinthenstraße" in Neustadt angezeigt worden.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein Mann sein Opfer zunächst mit verbalen Äußerungen und anschließend mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht. Der Beschuldigte zog sich jedoch dabei laut Polizei Verletzungen zu, die durch Rettungskräfte behandelt werden mussten.

Der mutmaßliche Angreifer sei im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Hyazinthenstraße gestellt worden.