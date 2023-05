Aus der Untersuchungshaft: Der Angeklagte wird in Handschellen und mit Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt.

Halle (Saale)/MZ - Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht am Montag einen 29-jährigen Hallenser zu viereinhalb Jahren Haft und der Zahlung von 16.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er an einem Augustabend 2021 grundlos einen ihm Unbekannten in der Lutherstraße mit einem Teleskop-Schlagstock niedergeprügelt hat.