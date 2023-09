Drei Jahre nach den Krawallen am Rande einer Corona-Demonstration in Leipzig steht Sven Liebich wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Er war dabei, als ein Fotograf angegriffen wurde.

Angriff auf Fotografen: Bekannter Rechtsextremer Sven Liebich aus Halle steht in Leipzig vor Gericht

Leipzig/LVZ - Wenn Sven Liebich an den 7. November 2020 zurückdenkt, dann kommt er heute noch ins Schwärmen. Damals hatten sich in der Corona-Pandemie 20.000 Menschen in Leipzig versammelt, um gegen eine angebliche Diktatur zu demonstrieren.